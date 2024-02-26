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Шеянов Ефрем Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1868

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1868

Отец: Шеянов Василий Ермилович

Мать: Шеянова Павла Семеновна

Бракосочетание
21.02.1888 ст.

Жена: Шеянова Агрипина ( Агрофена) Васильевна

Рождение ребёнка
23.03.1896

Дочь: Шеянова Мария Ефремовна

Мать ребёнка: Шеянова Агрипина ( Агрофена) Васильевна

Рождение ребёнка
10.06.1906

Сын: Шиянов Сергей Ефремович

Мать ребёнка: Шеянова Агрипина ( Агрофена) Васильевна

Смерть
1921
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