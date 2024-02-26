Шеянов Ефрем Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1868
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1868
Отец: Шеянов Василий Ермилович
Мать: Шеянова Павла Семеновна
Бракосочетание
21.02.1888 ст.
Рождение ребёнка
23.03.1896
Дочь: Шеянова Мария Ефремовна
Мать ребёнка: Шеянова Агрипина ( Агрофена) Васильевна
Рождение ребёнка
10.06.1906
Мать ребёнка: Шеянова Агрипина ( Агрофена) Васильевна
Смерть
1921