Сюлаев Спиридон Спиридон/ Мирон Никифоров 06.12.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюлаев Спиридон Спиридон/ Мирон Никифоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 06.12.1872

умер Неизвестно

Отец
Сюлаев Михаил Михаил/ Никифор Алексеевич1837 г.р.
Мать
Сюлаева Мария Ильинична1841 г.р.
Супруги
(Куликанова?(Св.О Бр. Выд.17.08.1936.)) Александра НиканоровнаОколо 1870 г.р.
Дети
Сюлаев Умер? Иван Спиридонович18.10.1893 г.р.
Сюлаев Аким Спиридонович10.09.1895 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1872

Отец: Сюлаев Михаил Михаил/ Никифор Алексеевич

Мать: Сюлаева Мария Ильинична

Бракосочетание
11.10.1891

Жена: (Куликанова?(Св.О Бр. Выд.17.08.1936.)) Александра Никаноровна

Рождение ребёнка
18.10.1893

Сын: Сюлаев Умер? Иван Спиридонович

Мать ребёнка: (Куликанова?(Св.О Бр. Выд.17.08.1936.)) Александра Никаноровна

Рождение ребёнка
10.09.1895

Сын: Сюлаев Аким Спиридонович

Мать ребёнка: (Куликанова?(Св.О Бр. Выд.17.08.1936.)) Александра Никаноровна

Рождение ребёнка
08.06.1899

Сын: Сюлаев Петр Миронович

Мать ребёнка: (Куликанова?(Св.О Бр. Выд.17.08.1936.)) Александра Никаноровна

Рождение ребёнка
30.03.1902

Дочь: (Сюлаева) Матрена Спиридоновна

Мать ребёнка: (Куликанова?(Св.О Бр. Выд.17.08.1936.)) Александра Никаноровна

Рождение ребёнка
13.04.1904

Сын: Сюлаев Ташкент Семен Уч. Вов Миронович/ При Ржд. Спиридонович

Мать ребёнка: (Куликанова?(Св.О Бр. Выд.17.08.1936.)) Александра Никаноровна

Рождение ребёнка
14.08.1906

Сын: Сюлаев Андрей Спиридонович

Мать ребёнка: (Куликанова?(Св.О Бр. Выд.17.08.1936.)) Александра Никаноровна

Рождение ребёнка
20.03.1910

Дочь: (Сюлаева) Мария Мироновна

Мать ребёнка: (Куликанова?(Св.О Бр. Выд.17.08.1936.)) Александра Никаноровна

Рождение ребёнка
01.09.1912

Сын: Сюлаев Иван Спиридонович

Мать ребёнка: (Куликанова?(Св.О Бр. Выд.17.08.1936.)) Александра Никаноровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.