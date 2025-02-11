Сюлаев Спиридон Спиридон/ Мирон Никифоров
мужской, родился 06.12.1872
умер Неизвестно
ОтецСюлаев Михаил Михаил/ Никифор Алексеевич1837 г.р.
МатьСюлаева Мария Ильинична1841 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Сюлаев Умер? Иван Спиридонович
Мать ребёнка: (Куликанова?(Св.О Бр. Выд.17.08.1936.)) Александра Никаноровна
Мать ребёнка: (Куликанова?(Св.О Бр. Выд.17.08.1936.)) Александра Никаноровна
Мать ребёнка: (Куликанова?(Св.О Бр. Выд.17.08.1936.)) Александра Никаноровна
Дочь: (Сюлаева) Матрена Спиридоновна
Мать ребёнка: (Куликанова?(Св.О Бр. Выд.17.08.1936.)) Александра Никаноровна
Сын: Сюлаев Ташкент Семен Уч. Вов Миронович/ При Ржд. Спиридонович
Мать ребёнка: (Куликанова?(Св.О Бр. Выд.17.08.1936.)) Александра Никаноровна
Сын: Сюлаев Андрей Спиридонович
Мать ребёнка: (Куликанова?(Св.О Бр. Выд.17.08.1936.)) Александра Никаноровна
Дочь: (Сюлаева) Мария Мироновна
Мать ребёнка: (Куликанова?(Св.О Бр. Выд.17.08.1936.)) Александра Никаноровна
Мать ребёнка: (Куликанова?(Св.О Бр. Выд.17.08.1936.)) Александра Никаноровна