(Куликанова?(св.о бр. выд.17.08.1936.)) Александра Никоноровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Сюлаев Св. О Бр. 4.02.1945 Павел Спиридонович
Отец ребёнка: Сюлаев Спиридон Никифоров
Бракосочетание
11.?.1891
Рождение ребёнка
18.10.1893
Сын: Сюлаев Умер? Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Сюлаев Спиридон Никифоров
Рождение ребёнка
10.09.1895
Отец ребёнка: Сюлаев Спиридон Никифоров
Рождение ребёнка
08.06.1899
Отец ребёнка: Сюлаев Спиридон Никифоров
Рождение ребёнка
30.03.1902
Дочь: Матрена Спиридоновна
Отец ребёнка: Сюлаев Спиридон Никифоров
Рождение ребёнка
13.04.1904
Сын: Сюлаев Ташкент Семен Спиридонович
Отец ребёнка: Сюлаев Спиридон Никифоров
Рождение ребёнка
14.08.1906
Сын: Сюлаев Андрей Спиридонович
Отец ребёнка: Сюлаев Спиридон Никифоров
Рождение ребёнка
20.03.1910
Дочь: Мария Мироновна
Отец ребёнка: Сюлаев Спиридон Никифоров
Рождение ребёнка
01.09.1912
Отец ребёнка: Сюлаев Спиридон Никифоров
Смерть
Неизвестно