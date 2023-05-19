(Куликанова?(св.о бр. выд.17.08.1936.)) Александра Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Куликанова?(св.о бр. выд.17.08.1936.)) Александра Никоноровна

(Куликанова?(св.о бр. выд.17.08.1936.)) Александра Никоноровна

Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Сюлаев Св. О Бр. 4.02.1945 Павел Спиридонович

Отец ребёнка: Сюлаев Спиридон Никифоров

Бракосочетание
11.?.1891

Муж: Сюлаев Спиридон Никифоров

Рождение ребёнка
18.10.1893

Сын: Сюлаев Умер? Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Сюлаев Спиридон Никифоров

Рождение ребёнка
10.09.1895

Сын: Сюлаев Аким Миронович

Отец ребёнка: Сюлаев Спиридон Никифоров

Рождение ребёнка
08.06.1899

Сын: Сюлаев Петр Миронович

Отец ребёнка: Сюлаев Спиридон Никифоров

Рождение ребёнка
30.03.1902

Дочь: Матрена Спиридоновна

Отец ребёнка: Сюлаев Спиридон Никифоров

Рождение ребёнка
13.04.1904

Сын: Сюлаев Ташкент Семен Спиридонович

Отец ребёнка: Сюлаев Спиридон Никифоров

Рождение ребёнка
14.08.1906

Сын: Сюлаев Андрей Спиридонович

Отец ребёнка: Сюлаев Спиридон Никифоров

Рождение ребёнка
20.03.1910

Дочь: Мария Мироновна

Отец ребёнка: Сюлаев Спиридон Никифоров

Рождение ребёнка
01.09.1912

Сын: Сюлаев Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Сюлаев Спиридон Никифоров

Смерть
Неизвестно
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