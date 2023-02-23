Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти22.06.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1863
Дочь: Матрена Никифоровна
Отец ребёнка: Сюлаев Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
03.02.1868
Отец ребёнка: Сюлаев Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
22.07.1869
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Сюлаев Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
23.09.1871
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Сюлаев Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
06.12.1872
Сын: Сюлаев Спиридон Никифоров
Отец ребёнка: Сюлаев Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Сюлаев Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
15.06.1877
Дочь: Агриппина Никифоровна
Отец ребёнка: Сюлаев Никифор Алексеевич
Смерть
22.06.1901