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Мария Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

22.06.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1863

Дочь: Матрена Никифоровна

Отец ребёнка: Сюлаев Никифор Алексеевич

Рождение ребёнка
03.02.1868

Сын: Сюлаев Захар Никифорович

Отец ребёнка: Сюлаев Никифор Алексеевич

Рождение ребёнка
22.07.1869

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Сюлаев Никифор Алексеевич

Рождение ребёнка
23.09.1871

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Сюлаев Никифор Алексеевич

Рождение ребёнка
06.12.1872

Сын: Сюлаев Спиридон Никифоров

Отец ребёнка: Сюлаев Никифор Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Сюлаев Никифор Алексеевич

Рождение ребёнка
15.06.1877

Дочь: Агриппина Никифоровна

Отец ребёнка: Сюлаев Никифор Алексеевич

Смерть
22.06.1901
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