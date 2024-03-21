(Тюллинен) Кристина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тюллинен) Кристина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Joronen Paavo Nikolainpoika

Рождение ребёнка
30.09.1900

Дочь: (Joronen) Мария Павловна

Отец ребёнка: Joronen Paavo Nikolainpoika

Рождение ребёнка
25.02.1907

Дочь: (Joronen) Анна

Отец ребёнка: Joronen Paavo Nikolainpoika

Смерть
Неизвестно

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