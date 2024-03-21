(Тюллинен) Кристина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1900
Дочь: (Joronen) Мария Павловна
Отец ребёнка: Joronen Paavo Nikolainpoika
Рождение ребёнка
25.02.1907
Дочь: (Joronen) Анна
Отец ребёнка: Joronen Paavo Nikolainpoika
Смерть
Неизвестно