Joronen Paavo Nikolainpoika
Место рожденияValkeasaari, gorod Sankt-Peterburg, Pietari, Russian Federation
Дата рождения08.02.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1877
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1900
Дочь: (Joronen) Мария Павловна
Мать ребёнка: (Тюллинен) Кристина Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1907
Дочь: (Joronen) Анна
Мать ребёнка: (Тюллинен) Кристина Ивановна