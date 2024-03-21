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Joronen Paavo Nikolainpoika

Место рождения

Valkeasaari, gorod Sankt-Peterburg, Pietari, Russian Federation

Дата рождения

08.02.1877

Пол

Мужской

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1877

Отец: Joronen Николай (Nicolaus)

Мать: Joronen (Ammalainen Амалайне) Ulrika

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Тюллинен) Кристина Ивановна

Рождение ребёнка
30.09.1900

Дочь: (Joronen) Мария Павловна

Мать ребёнка: (Тюллинен) Кристина Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1907

Дочь: (Joronen) Анна

Мать ребёнка: (Тюллинен) Кристина Ивановна

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