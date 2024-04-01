Бородихина (Бушланова?) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти04.05.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1763
д. кустовой, крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Бородихин Афанасий Казак Кр. Полуденной Ефремов
Отец ребёнка: Бородихин Ефрем Тимофеев
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ирина Ефремова
Отец ребёнка: Бородихин Ефрем Тимофеев
Рождение ребёнка
09.05.1771
Дочь: Ирина Ефремова
Отец ребёнка: Бородихин Ефрем Тимофеев
Рождение ребёнка
02.05.1773
Сын: Бородихин Николай Ефремов
Отец ребёнка: Бородихин Ефрем Тимофеев
Савва Федоров Тогусов
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марфа Ефремова
Отец ребёнка: Бородихин Ефрем Тимофеев
Рождение ребёнка
16.06.1779
Дочь: Екимова Агрофена Ефремова
Отец ребёнка: Бородихин Ефрем Тимофеев
писаря жена Параскева Дмитриева Тогусова
Смерть
04.05.1811
Горячка 68 лет