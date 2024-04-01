Бородихина (Бушланова?) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородихина (Бушланова?) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

04.05.1811

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1763

Муж: Бородихин Ефрем Тимофеев

д. кустовой, крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Бородихин Афанасий Казак Кр. Полуденной Ефремов

Отец ребёнка: Бородихин Ефрем Тимофеев

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ирина Ефремова

Отец ребёнка: Бородихин Ефрем Тимофеев

Рождение ребёнка
09.05.1771

Дочь: Ирина Ефремова

Отец ребёнка: Бородихин Ефрем Тимофеев

Рождение ребёнка
02.05.1773

Сын: Бородихин Николай Ефремов

Отец ребёнка: Бородихин Ефрем Тимофеев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Савва Федоров Тогусов
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марфа Ефремова

Отец ребёнка: Бородихин Ефрем Тимофеев

Рождение ребёнка
16.06.1779

Дочь: Екимова Агрофена Ефремова

Отец ребёнка: Бородихин Ефрем Тимофеев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
писаря жена Параскева Дмитриева Тогусова
Смерть
04.05.1811
Горячка 68 лет
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