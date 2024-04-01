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Бородихин Ефрем Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

По 20.02.1798

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Бородихин Тимофей Казак Г. Тары? Иванов

Мать: Бородихина 1 Жена

Военная служба
1751
Бракосочетание
До 1763

Жена: Бородихина (Бушланова?) Елена Ивановна

д. кустовой, крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Бородихин Афанасий Казак Кр. Полуденной Ефремов

Мать ребёнка: Бородихина (Бушланова?) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Бородихина) Ирина Ефремова

Мать ребёнка: Бородихина (Бушланова?) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1771

Дочь: (Бородихина) Ирина Ефремова

Мать ребёнка: Бородихина (Бушланова?) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
02.05.1773

Сын: Бородихин Николай Ефремов

Мать ребёнка: Бородихина (Бушланова?) Елена Ивановна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Савва Федоров Тогусов
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Бородихина) Марфа Ефремова

Мать ребёнка: Бородихина (Бушланова?) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
16.06.1779

Дочь: Екимова (Бородихина) Агрофена Ефремова

Мать ребёнка: Бородихина (Бушланова?) Елена Ивановна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
писаря жена Параскева Дмитриева Тогусова
Смерть
По 20.02.1798

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