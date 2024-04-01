Бородихин Ефрем Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиПо 20.02.1798
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Военная служба
1751
Бракосочетание
До 1763
д. кустовой, крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около 1766
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Бородихина) Ирина Ефремова
Мать ребёнка: Бородихина (Бушланова?) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1771
Дочь: (Бородихина) Ирина Ефремова
Мать ребёнка: Бородихина (Бушланова?) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
02.05.1773
Сын: Бородихин Николай Ефремов
Мать ребёнка: Бородихина (Бушланова?) Елена Ивановна
Савва Федоров Тогусов
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Бородихина) Марфа Ефремова
Мать ребёнка: Бородихина (Бушланова?) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1779
Дочь: Екимова (Бородихина) Агрофена Ефремова
Мать ребёнка: Бородихина (Бушланова?) Елена Ивановна
писаря жена Параскева Дмитриева Тогусова
Смерть
По 20.02.1798