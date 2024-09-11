Павлова (Григорьева) Ефросинья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Григорьева) Ефросинья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Григорьева Фекла Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Павлов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Павлов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Николай Павлович

Отец ребёнка: Павлов Александр Павлович

Рождение ребёнка
21.07.1927

Дочь: Видинеева (Павлова) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Павлов Александр Павлович

Смерть
Неизвестно

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