Павлова (Григорьева) Ефросинья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Павлов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Павлов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Александр Павлович
Рождение ребёнка
21.07.1927
Дочь: Видинеева (Павлова) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Павлов Александр Павлович
Смерть
Неизвестно