Видинеева (Павлова) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видинеева (Павлова) Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1927

Дата смерти

05.07.2009

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1927

Отец: Павлов Александр Павлович

Мать: Павлова (Григорьева) Ефросинья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатова (Видинеева) Тамара Павловна

Отец ребёнка: Видинеев Павел Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Видинеев Павел Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Видинеева) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Видинеев Павел Лаврентьевич

Смерть
05.07.2009
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан

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