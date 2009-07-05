Видинеева (Павлова) Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1927
Дата смерти05.07.2009
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатова (Видинеева) Тамара Павловна
Отец ребёнка: Видинеев Павел Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Видинеева) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Видинеев Павел Лаврентьевич
Смерть
05.07.2009
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан