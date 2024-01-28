Савинова (Медведева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинова (Медведева) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинов Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Савинов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинов Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Савинов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинова Нина Евгеньевна

Отец ребёнка: Савинов Евгений

Рождение ребёнка
22.08.?

Дочь: Наумова (Савинова) Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Савинов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинов Анатолий Евгеньевич

Отец ребёнка: Савинов Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинов Евгений

Смерть
Неизвестно

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