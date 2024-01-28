Савинова (Медведева) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савинов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Савинов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинова Нина Евгеньевна
Отец ребёнка: Савинов Евгений
Рождение ребёнка
22.08.?
Дочь: Наумова (Савинова) Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Савинов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинов Анатолий Евгеньевич
Отец ребёнка: Савинов Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савинов Евгений
Смерть
Неизвестно