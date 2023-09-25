Медведев Иван Данилович
мужской, родился 13.01.1908
умер 18.02.1943
ОтецМедведев Данила Дмитриевич03.12.1867 г.р.
МатьМедведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна01.11.1870 г.р.
Дети
Медведев Виктор Иванович19.12.1933 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1908
Рождение ребёнка
19.12.1933
Мать ребёнка: Медведева (Гордеева) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Савинова (Медведева) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Медведева (Гордеева) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
06.09.1938
Мать ребёнка: Медведева (Гордеева) Анна Михайловна
Смерть
18.02.1943