Медведев Иван Данилович 13.01.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Медведев Иван Данилович

Автор
НМ
Медведев Н.

мужской, родился 13.01.1908

умер 18.02.1943

Отец
Медведев Данила Дмитриевич03.12.1867 г.р.
Мать
Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна01.11.1870 г.р.
Дети
Медведев Виктор Иванович19.12.1933 г.р.
Савинова (Медведева) Александра Ивановна1936 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1908

Отец: Медведев Данила Дмитриевич

Мать: Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна

Рождение ребёнка
19.12.1933

Сын: Медведев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Медведева (Гордеева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Савинова (Медведева) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Медведева (Гордеева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
06.09.1938

Сын: Медведев Борис Иванович

Мать ребёнка: Медведева (Гордеева) Анна Михайловна

Смерть
18.02.1943

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