Медведева (Гордеева) Анна Михайловна
женский, родилась 15.07.1911 ст.
умерла 1986
ОтецГордеев Михаил Николаевич08.07.1881 г.р.
МатьГордеева Прасковья Матвеевна01.10.1881 г.р.
Дети
Медведев Виктор Иванович19.12.1933 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1911 ст.
Рождение ребёнка
19.12.1933
Отец ребёнка: Медведев Иван Данилович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Савинова (Медведева) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Медведев Иван Данилович
Рождение ребёнка
06.09.1938
Отец ребёнка: Медведев Иван Данилович
Смерть
1986