Медведева (Гордеева) Анна Михайловна 15.07.1911 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Медведева (Гордеева) Анна Михайловна

Автор
НМ
Медведев Н.

женский, родилась 15.07.1911 ст.

умерла 1986

Отец
Гордеев Михаил Николаевич08.07.1881 г.р.
Мать
Гордеева Прасковья Матвеевна01.10.1881 г.р.
Дети
Медведев Виктор Иванович19.12.1933 г.р.
Савинова (Медведева) Александра Ивановна1936 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1911 ст.

Отец: Гордеев Михаил Николаевич

Мать: Гордеева Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
19.12.1933

Сын: Медведев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Данилович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Савинова (Медведева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Медведев Иван Данилович

Рождение ребёнка
06.09.1938

Сын: Медведев Борис Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Данилович

Смерть
1986

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