Михалин Роман Яковлевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1911
Дата смерти30.04.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1911
Рождение ребёнка
15.04.1940
Дочь: Михалина Римма Романовна
Мать ребёнка: Парийская Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1943
Дочь: Михалина Галина Романовна
Мать ребёнка: Парийская Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1945
Сын: Михалин Евгений Романович
Мать ребёнка: Парийская Надежда Ивановна
Арест
1948
Бракосочетание
Неизвестно
Отбывание наказания
Неизвестно
Из разговора с Галиной Романовной по телефону 13 октября 2022 г.: Романа Яковлевича посадили в 1948 году, вернулся в 1950 году, сидел почти 3 года. Был сломан психологически. Видимо зачли опыт и поэ... Показать все
Смерть
30.04.1992
Похоронен в Вешняках