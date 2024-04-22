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Михалин Роман Яковлевич

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Место рождения

Мглин, Мглинский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

17.10.1911

Дата смерти

30.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1911

Отец: Михалин Яков Абрамович

Мать: Михалина Ревекка Григорьевна

Мглин, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.04.1940

Дочь: Михалина Римма Романовна

Мать ребёнка: Парийская Надежда Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.02.1943

Дочь: Михалина Галина Романовна

Мать ребёнка: Парийская Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1945

Сын: Михалин Евгений Романович

Мать ребёнка: Парийская Надежда Ивановна

Арест
1948
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парийская Надежда Ивановна

Отбывание наказания
Неизвестно
Из разговора с Галиной Романовной по телефону 13 октября 2022 г.: Романа Яковлевича посадили в 1948 году, вернулся в 1950 году, сидел почти 3 года. Был сломан психологически. Видимо зачли опыт и поэ... Показать все
Смерть
30.04.1992
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен в Вешняках
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