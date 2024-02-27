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Парийская Надежда Ивановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.07.1915

Дата смерти

04.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1915

Отец: Парийский Иван Васильевич

Мать: Парийская Ольга Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалин Роман Яковлевич

Рождение ребёнка
15.04.1940

Дочь: Михалина Римма Романовна

Отец ребёнка: Михалин Роман Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.02.1943

Дочь: Михалина Галина Романовна

Отец ребёнка: Михалин Роман Яковлевич

Рождение ребёнка
20.04.1945

Сын: Михалин Евгений Романович

Отец ребёнка: Михалин Роман Яковлевич

Смерть
04.03.1993
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена в Вешняках

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