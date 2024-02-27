Парийская Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.07.1915
Дата смерти04.03.1993
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1940
Дочь: Михалина Римма Романовна
Отец ребёнка: Михалин Роман Яковлевич
Рождение ребёнка
10.02.1943
Дочь: Михалина Галина Романовна
Отец ребёнка: Михалин Роман Яковлевич
Рождение ребёнка
20.04.1945
Сын: Михалин Евгений Романович
Отец ребёнка: Михалин Роман Яковлевич
Смерть
04.03.1993
Похоронена в Вешняках