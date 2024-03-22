Кокорина (Тимофеева) Наталья Ильинична
Место рождения
Дата рождения10.04.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1961
Отец: Тимофеев Илья
Рождение ребёнка
19.09.1981
Сын: Кокорин Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: Кокорин Георгий
Рождение ребёнка
02.11.1989
Сын: Кокорин Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Кокорин Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорин Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Кокорин Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокорин Георгий