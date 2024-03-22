Кокорина (Тимофеева) Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Тимофеева) Наталья Ильинична

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Место рождения

Тарбагатай, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

10.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1961

Отец: Тимофеев Илья

Мать: Тимофеева Клавдия Николаевна

Тарбагатай, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
19.09.1981

Сын: Кокорин Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Кокорин Георгий

Рождение ребёнка
02.11.1989

Сын: Кокорин Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Кокорин Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Кокорин Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Георгий

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