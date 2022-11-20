Кокорин Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорин Андрей Георгиевич
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорин Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорин Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно