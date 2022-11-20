Кокорин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорин Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Наталья Ильинична

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