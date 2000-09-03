село Тарбагатай, село Тарбагатай, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019) — Familio

Тарбагатай

Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Верхнеудинский округ, Тарбагатайская волость
505Тарбагатайское сел., вол. прав.Крестьянских дворов: 324. Остальных дворов: 52. Всех дворов: 376. 1912

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Забайкальская область, Верхнеудинский округ, Тарбагатайская волость
село Тарбагатай
Забайкальская область, Верхнеудинский округ
село Тарбагатай

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Бурятия, Тарбагатайский район
221303Тарбагатайсело51°29'с.ш.107°21'в.д.M-48-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Бурятия, Тарбагатайский муниципальный район, Тарбагатайское сельское поселение
81650440101с Тарбагатайсело
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