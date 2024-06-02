Васильева (Абрамова) Марфа Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Абрамова) Марфа Кирилловна

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

10.07.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1850

Отец: Абрамов Кирилл Патрикеевич

Мать: Абрамова Наталья Алексеевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
31.01.1872

Муж: Абрамов Семен Олимпович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Васильева Гликерия Константиновна

Отец ребёнка: Васильев Константин Иудович

Христанварака, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Васильев Маркелл Константинович

Отец ребёнка: Васильев Константин Иудович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.12.1876

Сын: Абрамов Максим

Отец ребёнка: не указан

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
22.05.1878

Дочь: Абрамова Гликерия

Отец ребёнка: не указан

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденный
Бракосочетание
30.06.1878

Муж: Васильев Константин Иудович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1880

Сын: Васильев Никифор Константинович

Отец ребёнка: Васильев Константин Иудович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
22.02.1882

Сын: Васильев Петр Константинович

Отец ребёнка: Васильев Константин Иудович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
02.12.1883

Сын: Васильев Иван Константинович

Отец ребёнка: Васильев Константин Иудович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
18.01.1885

Сын: Васильев Кирилл Константинович

Отец ребёнка: Васильев Константин Иудович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.02.1889

Сын: Васильев Федор Константинович

Отец ребёнка: Васильев Константин Иудович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1910
Христанварака, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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