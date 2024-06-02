Васильева (Абрамова) Марфа Кирилловна
Место рождения
Дата рождения10.07.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1850
Бракосочетание
31.01.1872
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Васильева Гликерия Константиновна
Отец ребёнка: Васильев Константин Иудович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Васильев Маркелл Константинович
Отец ребёнка: Васильев Константин Иудович
Рождение ребёнка
29.12.1876
Сын: Абрамов Максим
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
22.05.1878
Дочь: Абрамова Гликерия
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный
Бракосочетание
30.06.1878
Рождение ребёнка
13.03.1880
Сын: Васильев Никифор Константинович
Отец ребёнка: Васильев Константин Иудович
Рождение ребёнка
22.02.1882
Сын: Васильев Петр Константинович
Отец ребёнка: Васильев Константин Иудович
Рождение ребёнка
02.12.1883
Сын: Васильев Иван Константинович
Отец ребёнка: Васильев Константин Иудович
Рождение ребёнка
18.01.1885
Сын: Васильев Кирилл Константинович
Отец ребёнка: Васильев Константин Иудович
Рождение ребёнка
13.02.1889
Сын: Васильев Федор Константинович
Отец ребёнка: Васильев Константин Иудович
Место жительства
1910
Смерть
Неизвестно