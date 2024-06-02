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Абрамова Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

07.02.1871

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Кирилл Патрикеевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Абрамов Павел Кириллович/Корнилович

Отец ребёнка: Абрамов Кирилл Патрикеевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Абрамова Ульяна Кирилловна

Отец ребёнка: Абрамов Кирилл Патрикеевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Абрамов Димитрий Кириллович

Отец ребёнка: Абрамов Кирилл Патрикеевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Абрамова Ирина Кирилловна

Отец ребёнка: Абрамов Кирилл Патрикеевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1850

Дочь: Васильева (Абрамова) Марфа Кирилловна

Отец ребёнка: Абрамов Кирилл Патрикеевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
07.02.1871
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости

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