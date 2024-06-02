Абрамова Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти07.02.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Абрамов Павел Кириллович/Корнилович
Отец ребёнка: Абрамов Кирилл Патрикеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Абрамова Ульяна Кирилловна
Отец ребёнка: Абрамов Кирилл Патрикеевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Абрамов Димитрий Кириллович
Отец ребёнка: Абрамов Кирилл Патрикеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Абрамова Ирина Кирилловна
Отец ребёнка: Абрамов Кирилл Патрикеевич
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
10.07.1850
Дочь: Васильева (Абрамова) Марфа Кирилловна
Отец ребёнка: Абрамов Кирилл Патрикеевич
Смерть
07.02.1871
от старости