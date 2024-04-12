Трифонова (Березина) Фёкла Архиповна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Копытова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович
Дочь: Трифонова Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович
Сын: Трифонов Гаврила Филиппович
Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович
Дочь: Трифонова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович
Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович
Дочь: Трифонова Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович
Сын: Трифонов Адриан Филиппович
Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович
Сын: Трифонов Гаврила Филиппович
Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович
Сын: Трифонов Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович
Сын: Трифонов Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович
Дочь: Трифонова Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович
Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович