Трифонова (Березина) Фёкла Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Березина) Фёкла Архиповна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1887

Дата смерти

1865

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Березин Архип Христофорович

Мать: Березина Дарья Петровна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1905

Дочь: Копытова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1906

Дочь: Трифонова Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1908

Сын: Трифонов Гаврила Филиппович

Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1910

Дочь: Трифонова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1911

Сын: Трифонов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1913

Дочь: Трифонова Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1914

Сын: Трифонов Адриан Филиппович

Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1916

Сын: Трифонов Гаврила Филиппович

Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1917

Сын: Трифонов Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1922

Сын: Трифонов Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1926

Дочь: Трифонова Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1928

Сын: Трифонов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Трифонов Филипп Никифорович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Филипп Никифорович

Смерть
1865
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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