Трифонов Гаврила Филиппович
Место рождения
Дата рождения14.04.1916
Дата смерти28.07.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1916
Рождение ребёнка
21.10.1937
Дочь: Трифонова Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: Трифонова Прасковья Андрияновна
Рождение ребёнка
15.04.1940
Сын: Трифонов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Трифонова Прасковья Андрияновна
Рождение ребёнка
02.07.1946
Мать ребёнка: Трифонова Прасковья Андрияновна
Рождение ребёнка
14.06.1952
Сын: Трифонов Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Трифонова Прасковья Андрияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Трифонова Прасковья Андрияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Анатолий Гаврилович
Мать ребёнка: Трифонова Прасковья Андрияновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1959