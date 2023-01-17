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Трифонов Гаврила Филиппович

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.04.1916

Дата смерти

28.07.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1916

Отец: Трифонов Филипп Никифорович

Мать: Трифонова Фёкла Архиповна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1937

Дочь: Трифонова Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: Трифонова Прасковья Андрияновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1940

Сын: Трифонов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Трифонова Прасковья Андрияновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1946

Сын: Трифонов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Трифонова Прасковья Андрияновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.06.1952

Сын: Трифонов Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Трифонова Прасковья Андрияновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Трифонова Прасковья Андрияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Анатолий Гаврилович

Мать ребёнка: Трифонова Прасковья Андрияновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова Прасковья Андрияновна

Смерть
28.07.1959
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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