Колосова (Надеева) Ирина Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Надеева) Ирина Меркурьевна

Место рождения

д. Федюнинское Раменье, Кекур тож

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Надеев Меркурий Дмитриевич

Мать: не указана

д. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Рождение ребёнка
1737

Сын: Колосов Михаил Епифанович

Отец ребёнка: Колосов Епифан Петрович

д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Боровкина Елена Епифановна

Отец ребёнка: Колосов Епифан Петрович

д. Фефиловская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Епифан Петрович

Смерть
Неизвестно
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