Колосова (Надеева) Ирина Меркурьевна
Место рожденияд. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Надеев Меркурий Дмитриевич
д. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Рождение ребёнка
1737
Сын: Колосов Михаил Епифанович
Отец ребёнка: Колосов Епифан Петрович
д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Боровкина Елена Епифановна
Отец ребёнка: Колосов Епифан Петрович
д. Фефиловская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно