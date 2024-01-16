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Колосов Епифан Петрович

Место рождения

д. Фефиловская

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Колосов Пётр Васильевич

Мать: ?

д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1737

Сын: Колосов Михаил Епифанович

Мать ребёнка: Колосова Ирина Меркурьевна

д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Боровкина Елена Епифановна

Мать ребёнка: Колосова Ирина Меркурьевна

д. Фефиловская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Ирина Меркурьевна

Смерть
Неизвестно
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