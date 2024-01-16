Колосов Епифан Петрович
Место рожденияд. Фефиловская
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Колосов Пётр Васильевич
Мать: ?
д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1737
Сын: Колосов Михаил Епифанович
Мать ребёнка: Колосова Ирина Меркурьевна
д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Боровкина Елена Епифановна
Мать ребёнка: Колосова Ирина Меркурьевна
д. Фефиловская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно