Надеев Меркурий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеев Меркурий Дмитриевич

Место рождения

д. Федюнинское Раменье, Кекур тож

Дата рождения

1680

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Рождение ребёнка
1719

Дочь: Колосова Ирина Меркурьевна

Мать ребёнка: не указана

д. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Колосова Устинья Меркурьевна

Мать ребёнка: не указана

д. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Корзникова Федосья Меркурьевна

Мать ребёнка: не указана

д. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Смерть
1747
д. Федюнинское Раменье, Кекур тож
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