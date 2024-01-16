Надеев Меркурий Дмитриевич
Место рожденияд. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Дата рождения1680
Дата смерти1747
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Колосова Ирина Меркурьевна
Мать ребёнка: не указана
д. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Колосова Устинья Меркурьевна
Мать ребёнка: не указана
д. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Корзникова Федосья Меркурьевна
Мать ребёнка: не указана
д. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Смерть
1747
д. Федюнинское Раменье, Кекур тож