Кшуманев (Кочетовка?) Корнилий Билетный Солдат. Уч 1 Миров Войны Семенов 08.09.1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Кшуманев (Кочетовка?) Корнилий Билетный Солдат. Уч 1 Миров Войны Семенов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 08.09.1862, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
(Ивановна) Анна Кузьминична/ Ивановна1817 г.р.
Отец
Кшуманев Семен Дмитриевич1817 г.р.
Супруги
(Аграфена Поликарповна) Агриппина Агриппина/ Аграфена ПоликарповнаНеизвестно г.р.
Дети
(Кшуманева (Св. 29.09.1949.)) Татьяна Корниловна01.01.1891 г.р.
Кшуманев, Выд. Св-Во Игнат Корнилович17.12.1894 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1862

Отец: Кшуманев Семен Дмитриевич

Мать: (Ивановна) Анна Кузьминична/ Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Аграфена Поликарповна) Агриппина Агриппина/ Аграфена Поликарповна

Рождение ребёнка
01.01.1891

Дочь: (Кшуманева (Св. 29.09.1949.)) Татьяна Корниловна

Мать ребёнка: (Аграфена Поликарповна) Агриппина Агриппина/ Аграфена Поликарповна

Рождение ребёнка
17.12.1894

Сын: Кшуманев, Выд. Св-Во Игнат Корнилович

Мать ребёнка: (Аграфена Поликарповна) Агриппина Агриппина/ Аграфена Поликарповна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.03.1897

Дочь: (Кшуманева) Мария Корниловна

Мать ребёнка: (Аграфена Поликарповна) Агриппина Агриппина/ Аграфена Поликарповна

Рождение ребёнка
19.01.1900

Дочь: (Кшуманева) Анна Корниловна

Мать ребёнка: (Аграфена Поликарповна) Агриппина Агриппина/ Аграфена Поликарповна

Рождение ребёнка
14.01.1902

Сын: Кшуманев (Кочетовка?) Григорий Корнилович

Мать ребёнка: (Аграфена Поликарповна) Агриппина Агриппина/ Аграфена Поликарповна

Рождение ребёнка
21.06.1903

Сын: Кшуманев (Кочетовка?) Св Во В 1980 Г Павел Корнилович

Мать ребёнка: (Аграфена Поликарповна) Агриппина Агриппина/ Аграфена Поликарповна

Смерть
Неизвестно

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