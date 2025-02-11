Кшуманев (Кочетовка?) Корнилий Билетный Солдат. Уч 1 Миров Войны Семенов
мужской, родился 08.09.1862, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать(Ивановна) Анна Кузьминична/ Ивановна1817 г.р.
ОтецКшуманев Семен Дмитриевич1817 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Дочь: (Кшуманева (Св. 29.09.1949.)) Татьяна Корниловна
Мать ребёнка: (Аграфена Поликарповна) Агриппина Агриппина/ Аграфена Поликарповна
Сын: Кшуманев, Выд. Св-Во Игнат Корнилович
Мать ребёнка: (Аграфена Поликарповна) Агриппина Агриппина/ Аграфена Поликарповна
Дочь: (Кшуманева) Мария Корниловна
Мать ребёнка: (Аграфена Поликарповна) Агриппина Агриппина/ Аграфена Поликарповна
Дочь: (Кшуманева) Анна Корниловна
Мать ребёнка: (Аграфена Поликарповна) Агриппина Агриппина/ Аграфена Поликарповна
Сын: Кшуманев (Кочетовка?) Григорий Корнилович
Мать ребёнка: (Аграфена Поликарповна) Агриппина Агриппина/ Аграфена Поликарповна
Сын: Кшуманев (Кочетовка?) Св Во В 1980 Г Павел Корнилович
Мать ребёнка: (Аграфена Поликарповна) Агриппина Агриппина/ Аграфена Поликарповна