Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти25.01.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Х (Ф) Семеновна
Отец ребёнка: Кшуманев Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Алексей Семенович
Отец ребёнка: Кшуманев Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Степанида Семеновна
Отец ребёнка: Кшуманев Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 23.05.1859
Сын: Кшуманев Дионисий Семенович
Отец ребёнка: Кшуманев Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.09.1862
Сын: Кшуманев (кочетовка?) Корнилий Семенов
Отец ребёнка: Кшуманев Семен Дмитриевич
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.01.1868