Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

25.01.1868

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Х (Ф) Семеновна

Отец ребёнка: Кшуманев Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Алексей Семенович

Отец ребёнка: Кшуманев Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Степанида Семеновна

Отец ребёнка: Кшуманев Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 23.05.1859

Сын: Кшуманев Дионисий Семенович

Отец ребёнка: Кшуманев Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.09.1862

Сын: Кшуманев (кочетовка?) Корнилий Семенов

Отец ребёнка: Кшуманев Семен Дмитриевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.01.1868
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