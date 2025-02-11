(Кшуманева (Св. 29.09.1949.)) Татьяна Корниловна
женский, родилась 01.01.1891
умерла Неизвестно
Мать(Аграфена Поликарповна) Агриппина Агриппина/ Аграфена ПоликарповнаНеизвестно г.р.
ОтецКшуманев (Кочетовка?) Корнилий Билетный Солдат. Уч 1 Миров Войны Семенов08.09.1862 г.р.
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Рождение
01.01.1891
Отец: Кшуманев (Кочетовка?) Корнилий Билетный Солдат. Уч 1 Миров Войны Семенов
Мать: (Аграфена Поликарповна) Агриппина Агриппина/ Аграфена Поликарповна
Смерть
Неизвестно