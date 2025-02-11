(Кшуманева (Св. 29.09.1949.)) Татьяна Корниловна 01.01.1891 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кшуманева (Св. 29.09.1949.)) Татьяна Корниловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.01.1891

умерла Неизвестно

Мать
(Аграфена Поликарповна) Агриппина Агриппина/ Аграфена ПоликарповнаНеизвестно г.р.
Отец
Кшуманев (Кочетовка?) Корнилий Билетный Солдат. Уч 1 Миров Войны Семенов08.09.1862 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1891

Отец: Кшуманев (Кочетовка?) Корнилий Билетный Солдат. Уч 1 Миров Войны Семенов

Мать: (Аграфена Поликарповна) Агриппина Агриппина/ Аграфена Поликарповна

Смерть
Неизвестно

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