Желамский Алексей Гаврилович
Место рожденияДеланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти21.05.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
07.02.1889 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1889 ст.
Сын: Желамский Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Желамская (Слесарева) Маланья Филипповна
Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Смерть
21.05.1904 ст.
Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1904 ст.
Сын: Желамский Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Желамская (Слесарева) Маланья Филипповна
Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд