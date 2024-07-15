Желамский Алексей Гаврилович Около 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Желамский Алексей Гаврилович

Место рождения

Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

21.05.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Желамский Гавриил Маркович

Мать: Желамская Дарья Никоновна

Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
07.02.1889 ст.

Жена: Желамская (Слесарева) Маланья Филипповна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1889 ст.

Сын: Желамский Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Желамская (Слесарева) Маланья Филипповна

Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Смерть
21.05.1904 ст.
Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1904 ст.

Сын: Желамский Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Желамская (Слесарева) Маланья Филипповна

Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд

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