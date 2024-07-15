Желамская (Слесарева) Маланья Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
07.02.1889 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1889 ст.
Сын: Желамский Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Желамский Алексей Гаврилович
Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1904 ст.
Сын: Желамский Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Желамский Алексей Гаврилович
Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд