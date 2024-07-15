Желамская (Слесарева) Маланья Филипповна Около 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЖеламская (Слесарева) Маланья Филипповна

Желамская (Слесарева) Маланья Филипповна

Место рождения

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1867

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Слесарев Филипп Тарасович

Мать: Слесарева Прасковья Лаврентьевна

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
07.02.1889 ст.

Муж: Желамский Алексей Гаврилович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1889 ст.

Сын: Желамский Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Желамский Алексей Гаврилович

Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1904 ст.

Сын: Желамский Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Желамский Алексей Гаврилович

Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.