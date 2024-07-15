Желамская Дарья Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти28.09.1895 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Желамский Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Желамский Гавриил Маркович
Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1871 ст.
Сын: Желамский Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Желамский Гавриил Маркович
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Смерть
28.09.1895 ст.
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд