Желамская Дарья Никоновна Около 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Желамская Дарья Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

28.09.1895 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желамский Гавриил Маркович

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Желамский Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Желамский Гавриил Маркович

Деланная Старина, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1871 ст.

Сын: Желамский Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Желамский Гавриил Маркович

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Смерть
28.09.1895 ст.
Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд

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