Гурьева Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Сын: Гурьев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Гурьев Николай (Макар) Федулович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Гурьев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Гурьев Николай (Макар) Федулович
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Гурьева Нина Николаевна
Отец ребёнка: Гурьев Николай (Макар) Федулович
Смерть
Неизвестно