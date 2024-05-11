Гурьева Александра Владимировна 1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гурьева Александра Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Николай (Макар) Федулович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Гурьев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гурьев Николай (Макар) Федулович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Гурьев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Гурьев Николай (Макар) Федулович

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Гурьева Нина Николаевна

Отец ребёнка: Гурьев Николай (Макар) Федулович

Смерть
Неизвестно

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