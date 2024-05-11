Гурьев Николай (Макар) Федулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Сын: Гурьев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Гурьева Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Гурьев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Гурьева Александра Владимировна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Гурьева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Гурьева Александра Владимировна
Смерть
Неизвестно