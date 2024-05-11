Гурьев Николай (Макар) Федулович 1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гурьев Николай (Макар) Федулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Гурьев Федул Сидорович

Мать: Гурьева Прасковья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева Александра Владимировна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Гурьев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Гурьева Александра Владимировна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Гурьев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Гурьева Александра Владимировна

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Гурьева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Гурьева Александра Владимировна

Смерть
Неизвестно

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