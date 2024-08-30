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Куряткин Тимофей Филипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

26.08.1816

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Куряткин Филип Афанасьевич

Мать: Куряткина Федора Егоровна

Развод
Неизвестно

Жена: Куряткина Матрона Ивановна

Бракосочетание
12.01.1774

Жена: Куряткина Матрона Ивановна

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
10.09.1776

Жена: Куряткина Гликерия Васильевна

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.09.1779

Сын: Куряткин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Куряткина Гликерия Васильевна

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.02.1785

Сын: Куряткин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Куряткина Гликерия Васильевна

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Куряткина) Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Куряткина Гликерия Васильевна

Рождение ребёнка
29.10.1789

Сын: Куряткин Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Куряткина Гликерия Васильевна

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.10.1790

Сын: Куряткин Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Куряткина Гликерия Васильевна

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
26.08.1816
Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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