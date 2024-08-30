Куряткина Гликерия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.1776
Рождение ребёнка
08.09.1779
Отец ребёнка: Куряткин Тимофей Филипович
Рождение ребёнка
20.02.1785
Отец ребёнка: Куряткин Тимофей Филипович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Куряткина) Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Куряткин Тимофей Филипович
Рождение ребёнка
29.10.1789
Сын: Куряткин Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Куряткин Тимофей Филипович
Рождение ребёнка
01.10.1790
Сын: Куряткин Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Куряткин Тимофей Филипович