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Куряткина Гликерия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.09.1776

Муж: Куряткин Тимофей Филипович

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.09.1779

Сын: Куряткин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Куряткин Тимофей Филипович

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.02.1785

Сын: Куряткин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Куряткин Тимофей Филипович

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Куряткина) Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Куряткин Тимофей Филипович

Рождение ребёнка
29.10.1789

Сын: Куряткин Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Куряткин Тимофей Филипович

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.10.1790

Сын: Куряткин Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Куряткин Тимофей Филипович

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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