Куряткин Филип Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти15.01.1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Куряткина Федора Егоровна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Куряткина) Анна Филиповна
Мать ребёнка: Куряткина Федора Егоровна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Куряткин Тимофей Филипович
Мать ребёнка: Куряткина Федора Егоровна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Куряткина) Стефанида Филиповна
Мать ребёнка: Куряткина Федора Егоровна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Куряткина) Матрена Филиповна
Мать ребёнка: Куряткина Федора Егоровна
Смерть
15.01.1786
Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область