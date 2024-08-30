Куряткин Филип Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуряткин Филип Афанасьевич

Куряткин Филип Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

15.01.1786

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Куряткин Афанасий Романович

Мать: Куряткина Варвара Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куряткина Федора Егоровна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Куряткин Яков Филипович

Мать ребёнка: Куряткина Федора Егоровна

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Куряткина) Анна Филиповна

Мать ребёнка: Куряткина Федора Егоровна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Куряткин Тимофей Филипович

Мать ребёнка: Куряткина Федора Егоровна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Куряткина) Стефанида Филиповна

Мать ребёнка: Куряткина Федора Егоровна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Куряткина) Матрена Филиповна

Мать ребёнка: Куряткина Федора Егоровна

Смерть
15.01.1786
Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.