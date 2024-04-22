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Ежов Петр Федоров

Место рождения

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

15.01.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1880 ст.

Отец: Ежов Федор Трофимов

Мать: Ежова Ульяна Федотова

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
30.01.1898 ст.

Жена: Ежова Анна Андреева

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Поручитель Григорий Филипов Ежов
Рождение ребёнка
17.12.1900 ст.

Дочь: Ежова Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Ежова Анна Андреева

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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