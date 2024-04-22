Ежов Петр Федоров
Место рождения
Дата рождения15.01.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1880 ст.
Отец: Ежов Федор Трофимов
Мать: Ежова Ульяна Федотова
Бракосочетание
30.01.1898 ст.
Жена: Ежова Анна Андреева
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Поручитель Григорий Филипов Ежов
Рождение ребёнка
17.12.1900 ст.
Дочь: Ежова Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Ежова Анна Андреева
Смерть
Неизвестно