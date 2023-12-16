Ежова (Тетенова) Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1898 ст.
Муж: Ежов Петр Федоров
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Поручитель Григорий Филипов Ежов
Рождение ребёнка
17.12.1900 ст.
Дочь: Ежова Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Ежов Петр Федоров
Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно