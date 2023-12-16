Ежова (Тетенова) Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕжова (Тетенова) Анна Андреева

Ежова (Тетенова) Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1898 ст.

Муж: Ежов Петр Федоров

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Поручитель Григорий Филипов Ежов
Рождение ребёнка
17.12.1900 ст.

Дочь: Ежова Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Ежов Петр Федоров

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close