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Ежов Федор Трофимов

Место рождения

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: Ежов Трофим Кириллов

Мать: Ежова Мавра (Марфа) Никифорова

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
15.05.1872 ст.

Жена: Ежова Ульяна Федотова

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.03.1874 ст.

Сын: Ежов Алексей Федоров

Мать ребёнка: Ежова Ульяна Федотова

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1879 ст.

Сын: Ежов Михаил Федоров

Мать ребёнка: Ежова Ульяна Федотова

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1880 ст.

Сын: Ежов Петр Федоров

Мать ребёнка: Ежова Ульяна Федотова

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1884 ст.

Дочь: Ежова Параскева Федорова

Мать ребёнка: Ежова Ульяна Федотова

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1884 ст.

Дочь: Ежова Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Ежова Ульяна Федотова

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Поручитель
29.05.1887 ст.
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Поручитель у Ежова Григория Филипова
Рождение ребёнка
25.02.1890 ст.

Дочь: Ежова Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Ежова Ульяна Федотова

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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