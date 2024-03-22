Ежов Федор Трофимов
Место рождения
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Бракосочетание
15.05.1872 ст.
Жена: Ежова Ульяна Федотова
Рождение ребёнка
11.03.1874 ст.
Сын: Ежов Алексей Федоров
Мать ребёнка: Ежова Ульяна Федотова
Рождение ребёнка
11.02.1879 ст.
Сын: Ежов Михаил Федоров
Мать ребёнка: Ежова Ульяна Федотова
Рождение ребёнка
15.01.1880 ст.
Сын: Ежов Петр Федоров
Мать ребёнка: Ежова Ульяна Федотова
Рождение ребёнка
26.07.1884 ст.
Дочь: Ежова Параскева Федорова
Мать ребёнка: Ежова Ульяна Федотова
Рождение ребёнка
26.07.1884 ст.
Дочь: Ежова Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Ежова Ульяна Федотова
Поручитель
29.05.1887 ст.
Поручитель у Ежова Григория Филипова
Рождение ребёнка
25.02.1890 ст.
Дочь: Ежова Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Ежова Ульяна Федотова
Смерть
Неизвестно