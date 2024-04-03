Зайцев Семен Фотиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Зайцев Фотий Егорович
Рождение ребёнка
20.09.1880
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
18.04.1884
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
17.01.1887
Дочь: (Зайцева) Аксинья Семенова
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Михайлова
дер.Андреевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.05.1889
Дочь: (Зайцева) Александра Семеновна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
09.03.1898
Дочь: (Зайцева) Агафья Семеновна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Михайлова
Смерть
Неизвестно