Зайцев Семен Фотиев 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцев Семен Фотиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Зайцев Фотий Егорович

Мать: Зайцева Акулина Сидоровна

Рождение ребёнка
20.09.1880

Сын: Зайцев Иван Семенович

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
18.04.1884

Сын: Зайцев Федор Семенович

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
17.01.1887

Дочь: (Зайцева) Аксинья Семенова

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Михайлова

дер.Андреевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.05.1889

Дочь: (Зайцева) Александра Семеновна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
09.03.1898

Дочь: (Зайцева) Агафья Семеновна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Михайлова

Смерть
Неизвестно

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