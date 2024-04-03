Зайцев Фотий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти03.02.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Зайцев Егор
Мать: ?
Рождение ребёнка
1850
Сын: Зайцев Захар Фотиев
Мать ребёнка: Зайцева Акулина Сидоровна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Зайцев Семен Фотиев
Мать ребёнка: Зайцева Акулина Сидоровна
Смерть
03.02.1892
Причина смерти: от старости | от старости