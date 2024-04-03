Зайцев Фотий Егорович Около 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцев Фотий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

03.02.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Зайцев Егор

Мать: ?

Рождение ребёнка
1850

Сын: Зайцев Захар Фотиев

Мать ребёнка: Зайцева Акулина Сидоровна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Зайцев Семен Фотиев

Мать ребёнка: Зайцева Акулина Сидоровна

Смерть
03.02.1892
Причина смерти: от старости | от старости

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