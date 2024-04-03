Зайцева Акулина Сидоровна Около 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцева Акулина Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

19.01.1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Зайцев Захар Фотиев

Отец ребёнка: Зайцев Фотий Егорович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Зайцев Семен Фотиев

Отец ребёнка: Зайцев Фотий Егорович

Смерть
19.01.1884
Причина смерти: от водяной

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