Зайцева Акулина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти19.01.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Зайцев Захар Фотиев
Отец ребёнка: Зайцев Фотий Егорович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Зайцев Семен Фотиев
Отец ребёнка: Зайцев Фотий Егорович
Смерть
19.01.1884
Причина смерти: от водяной