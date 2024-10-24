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Федор Алексеевич

Место рождения

Иваново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

22.11.1896

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Алексей

Мать: не указана

Иваново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
16.01.1885

Жена: Прасковья Георгиевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.04.1886

Сын: Алексей Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Георгиевна

Иваново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.12.1890

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Георгиевна

Иваново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.12.1890

Дочь: Анисья Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Георгиевна

Иваново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.05.1892

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Георгиевна

Иваново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.02.1895

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Георгиевна

Иваново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
22.11.1896
Иваново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от инфлюэнцы
Рождение ребёнка
10.01.1898

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Георгиевна

Иваново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

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