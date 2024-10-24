Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти22.11.1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1885
Жена: Прасковья Георгиевна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.04.1886
Сын: Алексей Федорович
Мать ребёнка: Прасковья Георгиевна
Рождение ребёнка
29.12.1890
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Георгиевна
Рождение ребёнка
29.12.1890
Дочь: Анисья Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Георгиевна
Рождение ребёнка
16.05.1892
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Георгиевна
Рождение ребёнка
11.02.1895
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Георгиевна
Смерть
22.11.1896
Причина смерти: от инфлюэнцы
Рождение ребёнка
10.01.1898
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Георгиевна