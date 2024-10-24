Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Федор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Иваново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Иваново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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