Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1890
Муж: Фома Харлампиевич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1891
Сын: Иван Фомич
Отец ребёнка: Фома Харлампиевич
Рождение ребёнка
14.12.1891
Дочь: Анастасия Фоимнична
Отец ребёнка: Фома Харлампиевич
Рождение ребёнка
09.04.1894
Дочь: Анна Фоминична
Отец ребёнка: Фома Харлампиевич
Рождение ребёнка
06.07.1896
Дочь: Ольга Фоминична
Отец ребёнка: Фома Харлампиевич
Рождение ребёнка
08.11.1897
Сын: Михаил Фомич
Отец ребёнка: Фома Харлампиевич
Рождение ребёнка
06.01.1899
Дочь: Татьяна Фоминична
Отец ребёнка: Фома Харлампиевич
Рождение ребёнка
11.02.1901
Дочь: Евдокия Фоминична
Отец ребёнка: Фома Харлампиевич
Смерть
Неизвестно