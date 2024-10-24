Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Алексеевна

Место рождения

Иваново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Алексей

Мать: не указана

Иваново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.01.1890

Муж: Фома Харлампиевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1891

Сын: Иван Фомич

Отец ребёнка: Фома Харлампиевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.12.1891

Дочь: Анастасия Фоимнична

Отец ребёнка: Фома Харлампиевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.04.1894

Дочь: Анна Фоминична

Отец ребёнка: Фома Харлампиевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.07.1896

Дочь: Ольга Фоминична

Отец ребёнка: Фома Харлампиевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1897

Сын: Михаил Фомич

Отец ребёнка: Фома Харлампиевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1899

Дочь: Татьяна Фоминична

Отец ребёнка: Фома Харлампиевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.02.1901

Дочь: Евдокия Фоминична

Отец ребёнка: Фома Харлампиевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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