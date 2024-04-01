Толмачев Василий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Прокопий Васильев
Мать ребёнка: Толмачева (Коробейникова ?) Александра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толмачева) Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Толмачева (Коробейникова ?) Александра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1823
Смерть
До 1876