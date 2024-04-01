Толмачев Василий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолмачев Василий Федоров

Толмачев Василий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1876

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толмачев Федор Казак Р.Медвежьего Кирилов

Мать: Толмачева (Суслова) Матрона Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Прокопий Васильев

Мать ребёнка: Толмачева (Коробейникова ?) Александра Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толмачева) Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Толмачева (Коробейникова ?) Александра Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев

Мать ребёнка: Толмачева (Коробейникова ?) Александра Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толмачева (Коробейникова ?) Александра Петрова

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Голенкова (Толмачева) Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Толмачева (Коробейникова ?) Александра Петрова

Смерть
До 1876

Мы используем куки для улучшения работы сайта.