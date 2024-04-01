Толмачев Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1866
Дочь: Стефанида Иванова
Мать ребёнка: Толмачева Пелагия Романова
Рождение ребёнка
02.12.1871
Мать ребёнка: Толмачева Пелагия Романова
Рождение ребёнка
27.09.1873
Дочь: Ефросинья Иванова
Мать ребёнка: Толмачева Пелагия Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно