Толмачев Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачев Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толмачев Василий Федоров

Мать: Толмачева Александра Петрова

Рождение ребёнка
06.11.1866

Дочь: Стефанида Иванова

Мать ребёнка: Толмачева Пелагия Романова

Рождение ребёнка
02.12.1871

Сын: Толмачев Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Толмачева Пелагия Романова

Рождение ребёнка
27.09.1873

Дочь: Ефросинья Иванова

Мать ребёнка: Толмачева Пелагия Романова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толмачева Пелагия Романова

Смерть
Неизвестно
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