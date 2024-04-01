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Толмачева Пелагия Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

15.10.1873

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1866

Дочь: Стефанида Иванова

Отец ребёнка: Толмачев Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев

Рождение ребёнка
02.12.1871

Сын: Толмачев Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Толмачев Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев

Рождение ребёнка
27.09.1873

Дочь: Ефросинья Иванова

Отец ребёнка: Толмачев Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев

Смерть
15.10.1873
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
34 года, горячка
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