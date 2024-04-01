Толмачева Пелагия Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти15.10.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1866
Дочь: Стефанида Иванова
Отец ребёнка: Толмачев Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев
Рождение ребёнка
02.12.1871
Отец ребёнка: Толмачев Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев
Рождение ребёнка
27.09.1873
Дочь: Ефросинья Иванова
Отец ребёнка: Толмачев Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1873
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
34 года, горячка