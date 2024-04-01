Толмачева (Суслова) Матрона Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Толмачев Федор Казак Р.Медвежьего Кирилов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Толмачева) Лукерья Федорова
Отец ребёнка: Толмачев Федор Казак Р.Медвежьего Кирилов
Бракосочетание
14.05.1777
Рождение ребёнка
01.07.1779
Сын: Толмачев Андрей Казак Р. Медвежьего Федоров
Отец ребёнка: Толмачев Федор Казак Р.Медвежьего Кирилов
воспр. отст. Яков Суслов
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Толмачев Федор Казак Р.Медвежьего Кирилов
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: (Толмачева) Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Толмачев Федор Казак Р.Медвежьего Кирилов
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Толмачев Дионисий Федоров
Отец ребёнка: Толмачев Федор Казак Р.Медвежьего Кирилов
Рождение ребёнка
Около 1794
Смерть
Неизвестно