Толмачева (Суслова) Матрона Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева (Суслова) Матрона Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Суслов Петр Отст. Драгун Р. Медвежьего

Мать: Суслова Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Василий Федоров

Отец ребёнка: Толмачев Федор Казак Р.Медвежьего Кирилов

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Толмачева) Лукерья Федорова

Отец ребёнка: Толмачев Федор Казак Р.Медвежьего Кирилов

Бракосочетание
14.05.1777

Муж: Толмачев Федор Казак Р.Медвежьего Кирилов

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.07.1779

Сын: Толмачев Андрей Казак Р. Медвежьего Федоров

Отец ребёнка: Толмачев Федор Казак Р.Медвежьего Кирилов

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
воспр. отст. Яков Суслов
Рождение ребёнка
1782

Сын: Толмачев Иван Федоров

Отец ребёнка: Толмачев Федор Казак Р.Медвежьего Кирилов

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: (Толмачева) Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Толмачев Федор Казак Р.Медвежьего Кирилов

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Толмачев Дионисий Федоров

Отец ребёнка: Толмачев Федор Казак Р.Медвежьего Кирилов

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Толмачев Никифор Казак Р. Медвежьего Федоров

Отец ребёнка: Толмачев Федор Казак Р.Медвежьего Кирилов

Смерть
Неизвестно

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