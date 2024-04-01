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Суслова Екатерина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Суслов Иван Петров

Отец ребёнка: Суслов Петр Отст. Драгун Р. Медвежьего

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Толмачева Матрона Петрова

Отец ребёнка: Суслов Петр Отст. Драгун Р. Медвежьего

Рождение ребёнка
1761

Сын: Суслов Яков Петров

Отец ребёнка: Суслов Петр Отст. Драгун Р. Медвежьего

Рождение ребёнка
1763

Сын: Суслов Федот Казак Р.Медвежьего Петров

Отец ребёнка: Суслов Петр Отст. Драгун Р. Медвежьего

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Суслов Иван Петров

Отец ребёнка: Суслов Петр Отст. Драгун Р. Медвежьего

Рождение ребёнка
1767

Сын: Суслов Лука Петров

Отец ребёнка: Суслов Петр Отст. Драгун Р. Медвежьего

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Петр Отст. Драгун Р. Медвежьего

Смерть
После 1801
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