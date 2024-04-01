Суслова Екатерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1752
Сын: Суслов Иван Петров
Отец ребёнка: Суслов Петр Отст. Драгун Р. Медвежьего
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Толмачева Матрона Петрова
Отец ребёнка: Суслов Петр Отст. Драгун Р. Медвежьего
Рождение ребёнка
1761
Сын: Суслов Яков Петров
Отец ребёнка: Суслов Петр Отст. Драгун Р. Медвежьего
Рождение ребёнка
1763
Сын: Суслов Федот Казак Р.Медвежьего Петров
Отец ребёнка: Суслов Петр Отст. Драгун Р. Медвежьего
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Суслов Иван Петров
Отец ребёнка: Суслов Петр Отст. Драгун Р. Медвежьего
Рождение ребёнка
1767
Сын: Суслов Лука Петров
Отец ребёнка: Суслов Петр Отст. Драгун Р. Медвежьего
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1801